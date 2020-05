CBS en RIVM maken bekend of aantal sterfgevallen wederom daalt

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken vrijdagmiddag om 12.00 uur bekend hoeveel mensen vorige week in totaal zijn overleden. Dan wordt duidelijk of het sterftecijfer blijft dalen en of het net als vorige week lager is dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het komt vaker voor dat na een sterftepiek - zoals recentelijk vanwege het nieuwe coronavirus - juist een dal volgt.

In de week van 11 mei overleden 200 mensen minder dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat verbaasde de onderzoekers niet. Een deel van de mensen die in afgelopen maanden is overleden aan het nieuwe coronavirus, was volgens een woordvoerder anders nu overleden door een andere oorzaak. Ook in de periode na de griepepidemie van 2018 lag het aantal sterfgevallen lager dan gebruikelijk. Vrijdagmiddag blijkt of er wederom minder mensen zijn overleden dan gebruikelijk.

Het CBS en het RIVM benadrukten eerder dat het lage sterftecijfer van de afgelopen weken niet betekent dat er geen mensen meer overlijden aan het nieuwe coronavirus. Bij het RIVM zijn 108 mensen bekend die vorige week zijn overleden aan Covid-19. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook op getest.