CBS: 19,6 miljoen inwoners in 2060

De Nederlandse bevolking groeit in de komende tientallen jaren tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Dat verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat dinsdag de nieuwe bevolkingsprognose publiceerde.

In de nieuwe prognose ligt het verwachte inwonertal voor 2060 ruim 930.000 hoger dan in de vorige raming van 2018. Het CBS meldt dat in de nieuwe prognose vooral wordt uitgegaan van een hoger aantal immigranten.

Volgens de nieuwe raming groeit de bevolking de komende tien jaar met gemiddeld 105.000 mensen per jaar. In 2030 zijn er naar verwachting 1 miljoen meer mensen dan nu.

Dat komt vooral doordat er meer mensen immigreren dan emigreren. De verwachting is dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld 296.000 immigranten komen en 214.000 mensen Nederland verlaten. Ook worden in de komende tien jaar meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. Het aantal geboorten zal volgens de prognose in de periode 2019-2030 toenemen tot gemiddeld 185.000 per jaar. Door de verouderde bevolking zal in die periode de sterfte stijgen tot gemiddeld 163.000 per jaar.

Na 2030 verwacht het CBS dat de bevolking verder zal groeien, maar in mindere mate dan in de jaren daarvoor.

Volgens voorlopige cijfers van het CBS telt Nederland eind dit jaar 17,3 miljoen inwoners.