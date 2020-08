CBR stelt versoepelingen uit tot later moment

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) houdt voorlopig vast aan de extra maatregelen die zijn genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Versoepelingen zijn uitgesteld tot een later moment.

De maatregelen houden onder meer in dat rijinstructeurs nog niet kunnen meerijden. Ook kunnen ze nog niet aanwezig zijn bij het eindgesprek met de examenkandidaat binnen.

Voor een examen moet het voertuig ten minste zeven minuten worden gelucht door ramen of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het voertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan,