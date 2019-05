CBR-perikelen: Roel Ploeg moest vijf maanden wachten op nieuw rijbewijs

Om zijn rijbewijs tijdig te kunnen verlengen, kwam Roel Ploeg (77) uit Zeist al drie maanden voordat het verliep in actie. Maar zijn nieuwe document kon hij pas vijf maanden later ophalen.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen –beter bekend als het CBR– heeft als gevolg van de overstap naar een digitaal systeem al tijden last van grote vertragingen, lange wachttijden en slechte bereikbaarheid. Hoewel de wachttijden voor afrijden inmiddels verleden tijd lijken, zijn andere problemen nog steeds niet voorbij. Roel Ploeg weet wat het is om lang te moeten wachten.

Hoelang zat u zonder rijbewijs?

Ploeg: „Op 6 december vorig jaar verliep mijn rijbewijs en sinds 14 februari mag ik weer de weg op. Begin september diende ik bij het CBR al een aanvraag in om het document te verlengen, maar ik hoorde lange tijd niets. Op een mailtje kreeg ik evenmin een reactie. Toen ik belde, werd ik meerdere malen automatisch doorverbonden en na vijf minuten werd de verbinding verbroken. Ik heb overwogen om een rechter die naast mij woont een briefje te laten schrijven naar de minister. Achteraf spijt het me dat ik dat niet heb gedaan, want van anderen hoorde ik dat zoiets veel in gang heeft gezet.

Enkele dagen voor het verlopen van mijn rijbewijs kreeg ik eindelijk bericht. Er stond in dat ik mijn ogen moest laten controleren. Dit vanwege de lichte vorm van diabetes die ik heb. Ik heb meteen een afspraak gemaakt met de dichtstbijzijnde oogkliniek, maar kon daar pas op 31 december terecht.

De uitslag van de keuring stuurde ik direct naar het CBR, maar weer bleef het zes weken stil. Uiteindelijk kreeg ik een brief waarin stond dat de week erna mijn rijbewijs zou klaarliggen.”

Heeft u sinds het verlopen van uw rijbewijs geen auto meer gereden?

„We hebben zes kinderen en twintig kleinkinderen die allemaal buiten Zeist wonen. Regelmatig is iemand van hen jarig en daar wil je natuurlijk graag heen. Ik had ergens gelezen dat ik bij een eventuele aanrijding geen problemen zou krijgen met de politie en de verzekering. We stapten dus gewoon maar in de auto. Ook voor zoiets als een controle in het ziekenhuis gingen we met de wagen. Mijn vrouw is slecht ter been, dus veel alternatieve opties hadden we niet.

Toen ik op het politiebureau aangifte deed van een insluiper in ons huis, vroeg ik en passant wat er zou gebeuren als agenten bij controle zouden ontdekken dat ik zonder geldig rijbewijs reed. Ze zeiden dat ze het waarschijnlijk door de vingers zouden zien.

Maar de verzekering die ik op advies van mijn zoon belde, zei dat ik niet rijbevoegd was en er bij schade niet uitgekeerd zou worden. Toen ben ik niet meer achter het stuur gekropen, behalve dan voor heel korte afstanden die ik noodzakelijke achtte. Bijvoorbeeld die 1500 meter naar de kerk. Dat wringt wel een beetje, want je weet dat het niet mag.

Regelmatig reden we met iemand mee. Zo haalde onze zoon uit Achterberg ons op voor een verjaardagsvisite in Rijssen. Hij deed het graag, maar het kostte hem wel een uur extra.”

Wat vindt u van de lange wachttijden bij het CBR?

„Ik vind het terecht dat het niet zonder meer rijbewijzen verstrekt aan zeventigplussers. Maar het CBR moet er rekening mee houden dat het een aanvrager ruim op tijd moet laat weten als hij gekeurd moet worden.

Zelf werkte ik in het bedrijfsleven en het onderwijs. Ik denk dat mensen in overheidsfuncties bang zijn om fouten te maken. Aanvragen zoals de mijne gaan van bureau naar bureau voordat iemand een besluit neemt. Dat kost natuurlijk veel extra tijd.

Ik heb begrepen dat het CBR inmiddels extra medewerkers aantrekt. Maar misschien kan het personeel dat er nu zit af en toe eens een uurtje langer doorwerken.”

De Kamer wil tijdelijk een gedoogconstructie voor oudere automobilisten met een verlopen rijbewijs. Het kabinet neemt dat niet over.

„Soms vraag je je af of het kabinet de juiste prioriteiten stelt. Maanden zonder rijbewijs zitten is erg naar en ik vind het een slecht besluit van de regering als ze in dezen de Kamer negeert. Waarschijnlijk raakt het probleem hen zelf niet. Als het rijbewijs van een minister verloopt, heeft hij waarschijnlijk binnen drie dagen een nieuw exemplaar.”