CBR neemt opnieuw meer examens af

Het aantal examens dat het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) heeft afgenomen, is in 2018 voor het vierde jaar op rij toegenomen. In totaal ging het om bijna anderhalf miljoen examens. Met name de praktijkexamens voor beroepsdiploma’s werden fors vaker (plus 9 procent) afgenomen. Dat meldt het CBR in een woensdag gepubliceerd jaaroverzicht over 2018.

Er werd vooral meer examen gedaan voor vrachtauto (15.943), bus (2683) en vrachtauto/bus met aanhangwagen (11.810). Ook examens voor motor (38.146) en bromfiets (34.904) zaten in de lift. Het aantal examens voor personenauto stabiliseerde; daarvoor gingen 404.498 personen op.

Omdat het CBR de afgelopen tijd veel nieuwe examinatoren heeft aangetrokken is de organisatie „klaar voor de lentepiek”, oftewel de periode waarin het traditioneel druk is. Afgelopen februari werd het toezicht op het CBR verscherpt door het ministerie van Infrastructuur, omdat de instantie kampte met vertragingen. Het aantal klachten over het CBR verdubbelde vorig jaar naar 1038, meldde de Nationale ombudsman eerder woensdag.