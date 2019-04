CBR loopt achter met hertesten jonge automobilisten

Beginnende automobilisten krijgen steeds vaker een strafpunt op hun rijbewijs. Werden er in 2016 nog maar 2733 strafpunten uitgedeeld, afgelopen jaar is het aantal gestegen naar 4643 uitgedeelde strafpunten. Vorig jaar bepaalde het OM dat 150 automobilisten opnieuw getest moesten worden omdat ze te veel strafpunten hadden, 33 meer dan in 2017. Het CBR testte er vorig jaar maar 103 daadwerkelijk, het jaar ervoor slechts 66. Dat meldt BNR.

Het CBR verklaart dat 'gat' in door het CBR afgeronde zaken uit de mogelijkheid om een zaak in een ander jaar af te ronden, maar uit cijfers die BNR opvroeg blijkt dat daar niet het hele verschil uit verklaard kan worden. Hoe dat komt kan het CBR niet verklaren.