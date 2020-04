CBR: bij versoepeling klaar om weer examens af te nemen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan als het moet volgende week weer examens afnemen. Als alle voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen worden nageleefd, zal als eerste gestart worden met de theorie-examens. Dat bevestigt het CBR maandagavond na berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Dinsdag besluit het kabinet over wat er gaat gebeuren met de coronamaatregelen die nu van kracht zijn. Mochten die eventueel versoepeld worden, dan is het CBR voorbereid. Dat zei Alexander Pechtold, directeur van de organisatie, tegen De Telegraaf. „We zijn helemaal ingericht op de anderhalvemetersamenleving en wat betreft de theorie-examens zullen we die afstand in acht nemen, waardoor ongeveer de helft van de toetsen kunnen worden afgenomen. Wat ons betreft kunnen we 29 april onmiddellijk van start gaan.”

De praktijkexamens laten waarschijnlijk nog even op zich wachten, omdat daar nog proeven mee gedaan moeten worden. Wel is Pechtold daar „zeer positief” over. Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht over folie tussen de instructeur en de examenkandidaat in, zodat afrijden op die manier alsnog mogelijk is. Het CBR denkt dat praktijkexamens zo zonder gezondheidsrisico’s kunnen worden gedaan.