CBR beperkt aantal bezoekers op website wegens overbelasting

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beperkt noodgedwongen het aantal bezoekers op de eigen websites. Voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen hun examen misten, kan het daardoor langer duren om een nieuwe reservering te maken, meldt het CBR dinsdag.

Ruim 300.000 klanten misten als gevolg van het coronavirus een toets of een examen. Nu vorige week bekend is geworden dat examens weer worden hervat, proberen veel mensen een nieuwe afspraak in te plannen. Dit leidde echter afgelopen maandag tot een recordaantal van 130.000 bezoekers. Om overbelasting van de websites te voorkomen, laat het CBR minder mensen tegelijk op hun sites toe. „Deze maatregel blijft de komende periode van kracht”, aldus de organisatie.

De situatie zorgt ervoor dat het langer kan duren voordat klanten een reservering kunnen maken, een gezondheidsverklaring kunnen indienen of een rijschool kunnen machtigen. Zo is het voorlopig allen mogelijk om voor de eerstkomende vier weken een examen in te plannen. Voor praktijkexamens voor beroepsvervoerders gelden andere afspraken. Die zijn daarover geïnformeerd.

Het CBR hervat woensdag de theorie-examens, op 18 mei gevolgd door praktijkexamens.