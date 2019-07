CBR annuleert aantal rijexamens om hitte

Vanwege de aanhoudende warmte heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) deze week 43 rijexamens uitgesteld. Dat blijkt uit navraag van BNR. Het gaat om motor- en bromfietsexamens. „Het was simpelweg niet meer veilig en verantwoord”, zei een CBR-woordvoerster tegen de nieuwszender. „Alle auto-examens zijn gewoon doorgegaan de afgelopen dagen.”

De beslissing om kandidaten wel of niet te laten afrijden bij hoge temperaturen wordt volgens haar van geval tot geval bekeken. „Examinatoren beslissen samen met collega’s of het verantwoord genoeg is. Kandidaten moeten een helm op en in sommige gevallen ook beschermende kleding dragen. Wanneer je dan rijdt in de volle zon en op heet asfalt is dat in sommige gevallen niet verantwoord.”

Bij een aantal CBR-kantoren was het volgens haar vanwege de hoge temperatuur niet veilig en verantwoord om een examen af te nemen. Kandidaten van wie het rijexamen is afgelast, hoeven niet lang te wachten. Ze worden met voorrang behandeld en kunnen binnen twee weken alsnog afrijden.