CBL wil overlegorgaan voor boeren, maar wijst prijsafspraken af

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger voor supermarkten, pleit na protesten voor zijn hoofdkantoor in Leidschendam door boze boeren voor een collectief overlegorgaan. Daarin moeten boeren en andere spelers in de voedselketen samen onderzoeken hoe de landbouw een gezonde bedrijfstak kan blijven. Een oproep aan supermarkten om meer te betalen voor melk wees de brancheorganisatie af.

Boeren trokken vrijdag met tractoren naar het kantoor van het CBL, nadat eerder op de dag een Zwols distributiecentrum van Albert Heijn werd geblokkeerd door demonstrerende boeren. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet, maar ook omdat ze boos zijn over de in hun ogen te lage prijzen die ze voor hun producten krijgen.

Bij de protestactie voor het kantoor gingen boeren ook in gesprek met de branchevereniging. Het CBL heeft nu voorgesteld een „Voedselcollectief” op te richten. Daarin moeten naast boeren ook vertegenwoordigers van andere bedrijfstakken die bij voedselproductie betrokken zijn hun zegje kunnen doen over prangende problemen. „Het CBL vindt dat elke schakel in de voedselketen een goede boterham moet kunnen verdienen, ook als de kosten door overheidsmaatregelen en maatschappelijke eisen steeds hoger worden”, stelt de brancheorganisatie.

Boerenactiegroep Agractie deed eerder in een brief aan supermarkten de oproep om de prijzen voor zuivel over de gehele linie met 5 cent te verhogen. Volgens het CBL zou dat neerkomen op prijsafspraken, en die zijn wettelijk niet toegestaan. Ook zou zo’n prijsverhoging nadelig zijn voor de export van Nederlandse zuivel.

Wat de stikstofdiscussie betreft, stellen supermarkten dat ze daar geen rol in kunnen spelen. „Boeren zijn bij distributiecentra dan ook aan het verkeerde adres.”