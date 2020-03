CBL: nog steeds drukte in de supermarkten ondanks oproep

Consumenten slaan nog steeds ruim in in de supermarkten ondanks de oproep van het kabinet vrijdag om te stoppen met hamsteren. Dat is de eerste indruk maandag van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De organisatie riep Nederlanders zondag op om rekening met elkaar te houden en niet meer in te kopen dan nodig. Volgens het CBL is er genoeg personeel om de vakken weer gevuld te krijgen.

„We zijn de balans nog aan het opmaken, maar volgens de eerste indrukken is het nog steeds aardig druk”, zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn er ook genoeg vakkenvullers. „Wij horen nog geen geluiden over een branchebreed personeelstekort.”

Wel zijn inmiddels gevallen bekend van oud-supermarktmedewerkers die per mail worden gevraagd weer te komen werken. De CBL-woordvoerder vindt het logisch dat supermarkten meer inzetten op de werving van personeel. „Het werk is nu pittig en ook supermarktmedewerkers kunnen ziek worden. Dat is iets waar we op moeten anticiperen.”

Ze wijst erop dat het ook voor de uitbraak van het coronavirus al lastig was voor supermarkten om aan voldoende personeel te komen vanwege de krappe arbeidsmarkt. „Dat is met name zo in de grote steden.”

„Het kan voorkomen dat we op sommige locaties extra mensen nodig hebben om alle schappen weer gevuld te krijgen”, laat supermarktketen Jumbo weten in reactie op vragen over eventuele personeelstekorten. „Er zijn geen problemen met de voedselvoorraden. We zijn druk bezig om alles van a naar b te brengen.”

Albert Heijn laat vragen over extra werving vooralsnog onbeantwoord. „Op dit moment zetten we meer mensen in, zowel in onze winkels als in de bevoorrading. Op piekmomenten kunnen wij extra mensen oproepen”, is alles wat de Zaanse supermarktketen erover loslaat.