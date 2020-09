Catharijnesingel in Utrecht weer gevuld met water

De Catharijnesingel in het hart van Utrecht is weer tot de rand toe gevuld met water. De singel die tientallen jaren geleden werd gedempt om er een drukke verkeersader van te maken, is weer uitgegraven en onder water gezet. Zaterdag kieperden wethouder Eelco Eerenberg (Stationsgebied) en bij het plan betrokken bewoners symbolisch een enorme emmer water in de Stadsbuitengracht.

Die emmer staat volgens de gemeente symbool voor een „vat aan emoties en verhalen”. Tientallen jaren hebben Utrechters gestreden voor het herstellen van een aaneengesloten singel.

Eigenlijk had de gemeente een groot feest willen organiseren, maar vanwege corona kon dit niet doorgaan. Daarom is er voor de Utrechters ‘s middags een online-openingshandeling.

Met de handeling is de singel heropend en kan er weer helemaal rondom de oude binnenstad worden gevaren. De 6 kilometer lange vaarweg staat ook in verbinding met onder meer de Vecht en de Kromme Rijn.

In 1968 viel de beslissing om de Catharijnesingel op te offeren voor asfalt. Vanaf dit moment hebben Utrechters niet-aflatend geprotesteerd om dit besluit ongedaan te maken. In 2002 stemde Utrecht in een referendum voor het weer opengraven van de Weerdsingel en Catharijnesingel. De afgelopen vijf jaren is hard gewerkt om de ‘fout uit het verleden’ te herstellen.

Moest de singel in het verleden wijken voor de stationsvernieuwing, tegenwoordig maakt het water er juist prominent onderdeel van uit.