Catechisaties geschrapt in gespannen Urk

In Urk heeft de christelijke gereformeerde Ichthuskerk dinsdagavond in allerijl enkele catechisatielessen geschrapt. Dit in verband met de gespannen situatie in het vissersdorp na rellen maandagavond.

„Het doet mij zeer dat vanwege het relschoppen in Urk Gods Naam gelasterd wordt”, zei koster Robert Korf van de Ichthuskerk woensdagmorgen desgevraagd. Die kerk ligt pal naast de snackbar waar maandagavond rellen ontstonden. Die hebben te maken met een conflict tussen een groep Urker jongeren en een jonge plaatsgenoot van Marokkaanse afkomst. De politie dreef maandagavond Urker jongeren met politiehonden en stokken uiteen.

In de buurt van de kerk en de snackbar was het dinsdagavond opnieuw onrustig. Er stonden jongeren te schreeuwen, de politie patrouilleerde.

Vanwege de onrust besloot koster Korf dinsdagavond rond zeven uur een viertal catechisatielessen te stoppen. „Ik heb jongeren uit de catechisatieles gehaald en naar huis gestuurd. De situatie begon buiten een beetje grimmig te worden. Ik ben zelf ook naar huis gegaan. Ik wil niks met die relschopperij te maken hebben.”

Woensdagmorgen nam Korf poolshoogte bij de kerk. „Gelukkig is er geen schade aan de kerk. Wel ligt er allerlei vuurwerkafval.” Korf zegt „verdrietig” te worden van het wangedrag van Urker jongeren.

Na de rellen maandagavond zijn inmiddels enkele arrestaties verricht.