Cassatie na vrijspraak „moord zonder lijk”

Het Openbaar Ministerie heeft cassatie aangetekend tegen de vrijspraak van de veertigjarige Cafer G. door het gerechtshof in Leeuwarden eind december. G. stond terecht voor het doden van zijn huisgenoot Michael de Vrieze uit Burum in 2010. Het lichaam van de 45-jarige Fries werd echter nooit gevonden.

In eerste aanleg werd G. veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar. In hoger beroep was wederom die straf tegen G. geëist.

Het OM heeft cassatie aangetekend, dat moet binnen twee weken na het vonnis, maar is nog niet zeker of dat doorgezet wordt. „We gaan het vonnis goed bestuderen en besluiten daarna of we cassatie doorzetten”, aldus een woordvoerder.

Als het OM de cassatie doorzet, moet de Hoge Raad bepalen of de procedure bij het gerechtshof in Leeuwarden juist is verlopen. Als dat niet het geval is, moet een ander gerechtshof de zaak opnieuw behandelen.