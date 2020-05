’Casino’s en speelhallen zijn al ‘coronaproof’ gemaakt’

Casino’s en speelhallen, die vanwege de coronacrisis gesloten zijn, zouden morgen al veilig open kunnen. Dat betoogt Frits Huffnagel, voorzitter van brancheorganisatie VAN Kansspelen. Hij is evengoed blij met de eerdere openstelling van de locaties per 1 juli in plaats van 1 september.

Huffnagel noemde de uitleg van premier Mark Rutte een „eerlijk verhaal”. Een en ander is volgens de VAN-voorzitter ook afhankelijk van het gedrag van mensen. „Ik snap wel dat er een zekere agenda zit in het wie, wanneer en hoe. 1 juli is al veel beter dan het was.”

Als de casino’s de deuren weer openen, mag maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen en er moet worden gereserveerd. Ook geldt een postcodebeleid. Mensen die van verder komen om de casino’s en speelhallen te bezoeken, worden daarmee ontmoedigd.

Verder gelden binnen een aantal maatregelen. Zo wordt het aantal speelautomaten beperkt, ook om afstanden tussen spelers te kunnen garanderen. „Je komt naar binnen om te spelen. Je gaat op een kruk zitten, waar je op moet blijven zitten. Alleen als je even naar het toilet wil of koffie wil pakken, dan mag je eraf”, aldus Huffnagel.