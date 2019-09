Carjackers Rotterdam nog voortvluchtig

Een man en een vrouw die dinsdag op de vlucht sloegen na een schietpartij in het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium, zijn nog niet opgepakt. De politie opende een klopjacht vanuit de lucht en op de weg, maar ze zijn nog voortvluchtig. Op de vlucht hadden ze een langsrijdende automobiliste gedwongen uit te stappen. Vervolgens gingen ze ervandoor in haar Audi A6.

De schietpartij begon op de Duikerstraat in de wijk Het Lage Land. Korte tijd later werd ook geschoten in de Kreeftstraat in Rotterdam, die door Alexandrium loopt. Een zwarte Range Rover werd geraakt door de kogels. Een 37-jarige man en een 45-jarige vrouw die in de auto zaten, zijn aangehouden, maar het is niet bekend waarvoor.

Na de schoten reden een andere man en vrouw weg in een BMW. Ze stopten een paar straten verderop. Daar lieten ze een wapen zien aan de bestuurster van de Audi, die voor een stoplicht stond te wachten. De vrouw stapte uit en de man en de vrouw gingen er met haar auto vandoor.

Meerdere auto’s raakten beschadigd door de kogelregen, maar niemand raakte gewond. Veel mensen waren getuige. „Schieten in een omgeving waar veel mensen wonen, werken of naar school gaan is onacceptabel”, zegt de politie.