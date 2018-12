Cardioloog en componist winnen Wetenschapsquiz

Cardioloog Angela Maas en componist Merlijn Twaalfhoven hebben de Nationale Wetenschapsquiz 2018 gewonnen. De quiz is zaterdagavond uitgezonden op NPO2 en georganiseerd door de VPRO samen met NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ionica Smeets en Pieter Hulst presenteerden het programma.

De quiz is voor de vijfentwintigste keer gehouden. Verschillende teams moesten zich over de meest uiteenlopende wetenschappelijke vragen buigen.

Het publiek kon ook voorafgaand meedoen door online vijftien vragen te beantwoorden. Meer dan twaalfhonderd mensen stuurden hun antwoorden in, vier wisten alles foutloos te beantwoorden. De vraag die het minst vaak goed werd beantwoord was de vraag over een karretje met een liniaal. De vraag over het effect van geluidsgolven in wijn is het best beantwoord.