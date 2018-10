Cardiologenclub wil ziekenhuizen overnemen

Cardiologie Centra Nederland (CCN) werkt aan een „integrale oplossing” om de IJsselmeerziekenhuizen door te starten. Dat heeft CCN, een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten, bekendgemaakt.

„Op dit moment werkt CCN aan een plan voor een passende oplossing voor de IJsselmeerziekenhuizen, waarbij een zo breed mogelijk zorgaanbod voor de regio behouden blijft. CCN ziet door haar ervaring binnen de IJsselmeerziekenhuizen en in Dokkum grote kansen om de ziekenhuisgroep uit te laten groeien tot een innovatieve zorgaanbieder die dichtbij de patiënten blijft”, aldus de organisatie.

CCN biedt cardiologische zorg op vijftien locaties in Nederland. Daarnaast is de organisatie mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum.

Cees de Bruin, voorzitter van de cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen, gaf eerder dinsdag aan dat hij de kans groot acht dat de failliet verklaarde Flevolandse ziekenhuizen worden overgenomen door CCN.

Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans maakt met de plannen.

Uiteindelijk bepaalt de curator wie de ziekenhuizen mag overnemen. Bij CCN was dinsdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

De IJsselmeerziekenhuizen werden afgelopen donderdag bankroet verklaard. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en een verloskundigenpraktijk in Lelystad.