Carbidschieten mag zonder publiek in Drenthe

De veiligheidsregio Drenthe staat carbidschieten tijdens de jaarwisseling toe, maar er mag geen publiek komen kijken. Ook zijn de gebruikelijke eet- en drinkkraampjes bij het evenement verboden. Bij het laten knallen van de melkbussen mogen maximaal vier mensen bij elkaar zijn, die elk op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven, aldus woensdag Marco Out, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Assen.

Maandag besloot het Veiligheidsberaad, de organisatie van alle 25 veiligheidsregio’s, dat carbidschieten niet landelijk verboden zou worden. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het vuurwerkverbod dat het kabinet voor dit jaar heeft afgekondigd. Maar elke gemeente of regio moet zelf beslissen of en hoe er geschoten mag worden.

In Drenthe bestaat de traditie van het carbidschieten al lang. Volgens Out hebben veel carbidclubs in Drenthe besloten om dit jaar niet te gaan knallen, nu het geen volksfeest mag worden. Hij raadt mensen die het nog nooit hebben gedaan zeer af om te gaan experimenteren.

De veiligheidsregio’s in Brabant hebben het carbidschieten dinsdag grotendeels verboden. Den Haag, Dordrecht en Leiden deden dat ook. In Gelderland, waar de traditie ook bestaat, mag het wel in het noorden en oosten van de provincie. Verschillende grotere gemeenten willen nog een verbodsbepaling opnemen in de algemeen plaatselijke verordening. Nijmegen zegt dat carbidschieten geluidsoverlast veroorzaakt en dat is al verboden. Arnhem beraadt zich nog. In Overijssel is het knallen wel toegestaan. Friesland en Groningen nemen deze week naar verwachting een besluit.