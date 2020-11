Carbid en vuurwerk op agenda van burgemeesters

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat maandagavond in Utrecht over vuurwerk en over carbid. Aan beide onderwerpen kleven veel haken en ogen nu het kabinet een vuurwerkverbod heeft ingesteld voor de komende jaarwisseling. Het verbod is ingesteld om het de toch al zwaar belaste zorg en handhaving makkelijker te maken.

Burgemeesters langs de grenzen met België en Duitsland willen dat niet alleen kopen en afsteken, maar ook het bezit van vuurwerk voor de komende jaarwisseling wordt verboden. Een invoerverbod zou ook een mogelijkheid zijn om vuurwerkproblemen te voorkomen. Nu kan er wel vuurwerk worden gekocht in België en Duitsland en dat mag ook in Nederland ingevoerd worden. Volgens de burgemeesters „is de voordeur nu op slot, maar staat de achterdeur open.”

Een ander probleem is het carbidschieten, dat niet verboden is tijdens de komende jaarwisseling. Carbidhandelaren worden sinds het vuurwerkverbod geldt overstroomd met bestellingen van mensen, die waarschijnlijk geen ervaring hebben met laten knallen van carbidgas in melkbussen. Naar verwachting spreken de veiligheidsregio’s aanvullende regels af voor het oudejaarsevenement.

Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad. Hij geeft na de vergadering samen met beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, een toelichting.