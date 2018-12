In het Centraal Museum in Utrecht is vanaf komend weekend de tentoonstelling ‘Utrecht, Caravaggio en Europa’ te zien. Er zijn werken te zien van de Italiaanse schilder Caravaggio, die nooit eerder in te zien zijn geweest.

De Caravaggisten schilderden vooral Bijbelse en mythologische onderwerpen en genrestukken zoals muzikanten en drinkers. Zij vormden een inspiratiebron voor Hollandse meesters als Frans Hals, Vermeer en Rembrandt.