Caravaggio-Bernini in Rijksmuseum trok 165.000 bezoekers

De expositie ‘Caravaggio-Bernini. Barok in Rome’ in het Amsterdamse Rijksmuseum heeft 165.000 bezoekers getrokken. De grote tentoonstelling was drie maanden langer te zien dan gepland, omdat het museum net een maand na de opening de deuren moest sluiten vanwege het coronavirus. Vanaf 1 juni was het Rijksmuseum weer open, maar er konden veel minder bezoekers terecht dan normaal.

De expositie trok vooral bezoekers uit eigen land (86 procent). „Kunst verruimt je blik en juist in deze tijd is het van belang om de blik naar buiten te richten en tentoonstellingen als deze te presenteren”, zegt museumdirecteur Taco Dibbits. „Het is goed dat toch nog zoveel mensen de tentoonstelling hebben kunnen zien.”

De expositie - waarin de schilder Caravaggio en de beeldhouwer Bernini centraal stonden - opende op 14 februari in de Philipsvleugel en trok in de eerste vier weken al ruim 85.000 bezoekers. Caravaggio-Bernini toonde meer dan zeventig werken van de zeventiende-eeuwse kunstenaars, afkomstig uit internationale musea en particuliere collecties.