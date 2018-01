In een woning in Capelle aan den IJssel is een 55-jarige man dood gevonden. Hij blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen.

Het slachtoffer werd zaterdagavond laat door zijn huisgenoot, die thuiskwam, levenloos aangetroffen in de keuken. De politie begon een onderzoek in de woning aan het Alouette Erf. Na een schouw volgde zondag de conclusie dat geweld is gebruikt.

Een rechercheteam van twintig man is op de zaak gezet. De politie doet ook buurtonderzoek en wil graag spreken met getuigen.