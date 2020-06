Capellenaar aangehouden voor witwassen crimineel geld

Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is opgepakt omdat hij een woning van ruim 200.000 euro had gekocht zonder hypotheek. Volgens de Belastingdienst had de man niet voldoende legale inkomsten om zomaar een huis te kunnen kopen.

Ook een luxe auto die tot voor kort op zijn naam stond, was te duur voor het geld dat hij bezat. De verdenking is daarom dat hij criminele inkomsten heeft.

De woning van de man en een bedrijfspand in Vlaardingen zijn doorzocht. Daarbij is de administratie, 80.000 euro aan contant geld en de woning in beslag genomen.