„Capaciteit voor evacuatie Lombok beperkt”

Gestrande toeristen die na de aardbevingen op Lombok weg willen van het eiland worden door de Indonesische autoriteiten zo snel mogelijk geholpen. Maar de capaciteit is beperkt en de evacuatie vanuit Lombok en de Gili-eilanden zal nog geruime tijd duren. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

In de hal van het vliegveld in Mataram is inmiddels een EU-helpdesk ingericht waar toeristen uit de Europese Unie terechtkunnen. Ook medewerkers van de Nederlandse ambassade in Jakarta zijn naar Lombok gekomen om bijvoorbeeld noodreisdocumenten te verstrekken.

„Het grootste probleem is dat Nederlanders niet snel van Lombok weg kunnen. Er zijn gelukkig geen Nederlandse slachtoffers die er slecht aan toe zijn”, zei de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Rob Swartbol, op NPO Radio 1. Hij noemde een gebroken knie als ernstigste verwonding.

De aardbeving heeft tot nu toe aan zeker 98 mensen het leven gekost, onder de doden zijn voor zover bekend geen buitenlanders.