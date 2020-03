Capaciteit intensive care niet onbeperkt

Het coronavirus rukt op in Nederland. Vier doden, 382 besmettingen. Hoelang kunnen ziekenhuizen de patiëntengroei nog aan?

Niet alleen de snelle toename in het aantal besmettingen –61 nieuwe in een dag tijd– baart artsen zorgen. Ook het feit dat een deel van het ziekenhuispersoneel het virus zélf onder de leden heeft. Uit een steekproef in zes ziekenhuizen in Noord-Brabant blijkt dat één op de twintig onderzochte medewerkers besmet is.

Het RIVM liet zich dinsdag niet uit over het exacte aantal besmette medewerkers. Eerder die dag meldde het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis dat 28 van zijn medewerkers het coronavirus hebben opgelopen. Het Bravis ziekenhuis rept van drie besmette medewerkers tot nu toe. Het Catharina Ziekenhuis laat op zijn website weten dat twee medewerkers zijn besmet.

Tekort

Het gevaar is dat er een tekort aan menskracht ontstaat om alle zieken op te vangen. In Italië is het nu zover dat niet-ic-artsen de strijd op de ic aangaan met het coronavirus. „Er zijn geen chirurgen, urologen of orthopedisten meer”, vertelt de Italiaanse ic-arts Daniele Macchini in een Facebookbericht. „We zijn allemaal nog slechts artsen die plotseling deel uitmaken van één team om deze tsunami die ons heeft overweldigd te bedwingen.”

Diederik Gommers, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, hoorde van de noodtoestand op de Italiaanse ic’s. „Mijn collega’s daar zijn echt in paniek”, zei hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

In een brief gericht aan alle ic’s in Nederland doet Gommers daarom een dringende oproep om zich goed voor te bereiden. „Het is nog stilte voor de storm”, schrijft hij. „Wij nuchtere Nederlanders bagatelliseren graag en denken dat het allemaal wel mee zal vallen.”

Gommers verwacht dat er komend weekend 800 tot 1200 coronapatiënten in Nederland zullen zijn, het weekend erop zelfs twee keer zoveel. Van hen moet 10 procent worden opgenomen op de ic. Over twee weken kan er daarom behoefte zijn aan 160 tot 240 ic-bedden. Terwijl er volgens Gommers nu zo’n 200 isolatiekamers beschikbaar zijn waar coronapatiënten geïsoleerd kunnen worden verzorgd.

In totaal telt Nederland 1150 ic-bedden en 600 intensivisten. Op dit moment liggen er tien coronapatiënten op de ic.

In de brief noemt hij een paar mogelijke oplossingen. Zo zouden coronapatiënten bij elkaar op een afgesloten unit kunnen worden gelegd, in plaats van één patiënt per isolatiekamer. Loopt het helemaal uit de hand, dan is zelfs omgekeerde isolatie een optie: niet-coronapatiënten komen dan op de isolatiekamers te liggen.

Zorginstelling

Ook bij Brabantse zorginstellingen zorgt het coronavirus voor problemen. Verpleegkundigen en verzorgenden maken zich zorgen om een dreigend personeelstekort. Volgens beroepsorganisatie NU’91 wordt dat „nog nijpender in de strijd tegen het coronavirus”. Vooral in Brabantse zorginstellingen is het probleem acuut nu het RIVM Brabanders heeft aangeraden zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden.

Volgens NU’91 leidt dat tot onduidelijkheid. Mensen weten niet wanneer zij thuis moeten blijven, aldus een woordvoerder. „Het zorgt voor een moeilijk dilemma. Hoe lastig is het om je ziek te melden wetende dat dit leidt tot een acuut probleem in de personele bezetting? Normaal gesproken is het al zo dat als mensen zich ziek melden, er al personeelsproblemen ontstaan. Deze maatregel zorgt voor een nog groter probleem.”

De organisatie zegt donderdag met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie te spreken. Ook de beschikbaarheid van beschermende middelen komt dan aan de orde.