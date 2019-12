Cao ziekenhuizen heeft gat van 210 miljoen

De nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord over is bereikt, heeft een financieel gat van 210 miljoen euro. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maandag gezegd.

„Dat geld is er niet en moet ergens opgehaald worden. We moeten het samen oplossen, met zorgverzekeraars en de overheid. Maar of dit gaat lukken weet ik niet”, aldus de zegsman. „De cao is op het randje van verantwoord afgesloten”.

De vakbonden en de NVZ hebben, na maandenlange acties bij ziekenhuizen, twee structurele loonsverhogingen afgesproken. Het personeel krijgt er per 1 januari 2020 5 procent bij, per 1 januari 2021 stijgen de lonen nog eens met 3 procent.

Medewerkers die onregelmatig werken, ongeveer de helft van het personeel, krijgen een hogere onregelmatigheidstoeslag. Bovendien ontvangen ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1200 euro over 2019.

Ziekenhuispersoneel krijgt er acht procent bij