Cao-akkoord voor uitkeringsinstantie UWV

Er is een cao-akkoord bereikt voor de ongeveer 19.000 werknemers bij de uitkeringsinstantie UWV, meldt vakbond CNV Vakmensen. Het gaat om een nieuwe tweejarige cao, van januari 2019 tot 1 januari 2012. De medewerkers krijgen een loonsverhoging van 6 procent.

De loonsverhoging komt in twee stappen; 3 procent per 1 januari 2019 en nog eens 3 procent per 1 januari 2020.

CNV spreekt van „een cao voor alle generaties”. Dat komt erop neer dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om vitaal te blijven en zorgtaken in balans te houden. „Steeds meer mensen krijgen bijvoorbeeld te maken met mantelzorgtaken. De cao biedt veel ruimte voor passende oplossingen”, aldus onderhandelaar Roel van Riezen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen oudere werknemers minder gaan werken. Dit geeft volgens CNV weer ruimte voor „minimaal vijfhonderd” nieuwe vaste dienstverbanden voor jongeren.