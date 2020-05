Canada herdenkt onze bevrijding met speciale munt

Canada herdenkt 75 jaar vrijheid in Nederland met een speciale munt. De zilveren munt toont een Canadese soldaat die wordt onthaald met een bos tulpen, tegen een achtergrond van Hollandse huisjes en een gracht. Ook is in morsetekens de letter V van ‘victory’ (overwinning) weergegeven, meldt de Canadese munt, Royal Canadian Mint.

De banden tussen beide landen zijn hecht te noemen. De Canadezen maakten een belangrijk deel uit van de geallieerde legermacht die Nederland in 1945 bevrijdde van de Duitse bezetter. Toenmalig prinses Juliana week in de oorlog met dochters Beatrix en Irene uit naar het Canadese Ottawa, waar ook prinses Margriet werd geboren. Na de oorlog trouwden rond de 2000 Nederlandse vrouwen met Canadese bevrijders en emigreerden naar het land. Zo’n 3 procent van alle Canadezen, 1 miljoen inwoners, heeft Nederlandse ‘roots’.