Camping staakt droppings na ongeval

Christelijke camping Het Beloofde Land in Voorthuizen stopt met het organiseren van droppings, nadat in de nacht van woensdag op donderdag een jongen als door een wonder een aanrijding overleefde. Dat meldde het AD donderdag.

De 14-jarige jongen uit Katwijk liep tijdens een dropping met een groepje via de aardedonkere Garderbroekerweg terug naar de camping. De groep had geen duidelijke verlichting bij zich. De bestuurder van een bestelbus zag de groep te laat. Hij schepte de jongen, die een hersenschudding opliep.