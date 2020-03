Camperaars in Marokko teruggehaald naar Nederland om coronavirus

Een groep van 167 mensen die in Marokko met een camper aan het rondreizen waren, landt donderdagavond om 23.00 uur op Schiphol. Dat meldt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). De reizigers, die met een extra vlucht van Transavia vanuit Marrakech naar Nederland komen, worden teruggehaald vanwege het coronavirus.

De gedupeerden hebben hun camper noodgedwongen in Marokko achtergelaten. De voertuigen worden daar geparkeerd op een bewaakt terrein. Als de situatie weer veilig is, mogen de reizigers de camper ophalen of hun reis afmaken. „We merkten de afgelopen dagen dat de plaatselijke bevolking ons minder vriendelijk benaderde. Dat zal vast niet minder worden”, zegt een reisbegeleider. Mede daarom werd unaniem besloten terug te vliegen naar Nederland.

De NKC zegt „blij en trots” te zijn dat het gelukt is de reizigers te repatriëren.