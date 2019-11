Camperaars bivakkeren straks op Rijssense slipbaan

Over de Rijssense slipbaan glijden straks niet langer auto’s, maar komen camperaars er om op adem te komen. Gerrit Jan Rozendom runde jarenlang een rijopleidingscentrum, maar gooit het over een andere boeg. „Campers raken meer in zwang.”

Het asfalt van de slipbaan moet vanaf het voorjaar plaats bieden aan zo’n 45 campers. De baan, gelegen op een perceel van 3,5 hectare, wordt omgeven door bos. Volgens eigenaar Rozendom (67) een prima plek om tot rust te komen.

Vanwaar de herbestemming?

„In 2000 was mijn verkeersveiligheidscentrum dusdanig uitgebreid dat het werk me boven het hoofd groeide. Met zo’n 15.000 cursisten per jaar en 35 man personeel viel er heel wat te regelen. Ik kreeg een burn-out en heb het bedrijf verkocht aan een andere ondernemer. De grond en de slipbaan hield ik. Cursussen vinden echter vaker op de openbare weg plaats en daarom gaat de huurder verhuizen. Dus zocht ik een nieuwe bestemming voor de grond.”

Hoe kwam u op het idee voor een camperplaats?

„Eerdere ideeën zouden niet renderen of werden niet gesteund door de gemeente. Door hoge saneringskosten –alleen het verwijderen van kost al 200.000 euro– zou de bouw van woningen te weinig opleveren. Voor een groot landhuis voor dementerende ouderen bestond ook geen animo. Ik dacht al langer aan een camperplaats, maar doordat de andere plannen niet doorgingen, werden de vage gedachten concreter. Ik sloeg aan het rekenen en dacht het idee door.”

Met als resultaat?

„Op de benedenverdieping van het al bestaande kantoorgebouw komen douches met vloerverwarming. In het gebouw komen ook automaten voor koffie en levensmiddelen zoals boter en vla. Buiten zorgt het asfalt ervoor dat de camperplaats bij regen geen modderpoel wordt. Bij de campers leg ik kunstgrasmatten neer. Ook zakenlui kunnen straks op de camperplaats terecht. Zo kan de voormalige kantine straks worden afgehuurd om bijvoorbeeld een lezing te houden. Achter de slipbaan, in het bos, wil ik allerlei activiteiten opzetten, zoals een educatief wandelpad.”

Heeft u zelf iets met campers?

„Mijn vrouw en ik gaan al veertig jaar met de camper op vakantie. We vinden het heerlijk om te gaan en te staan waar we willen. Je ziet steeds nieuwe plekken. Zodra je thuis met de camper wegrijdt, heb je vakantie.”

Hebben camperaars wel iets in Rijssen te zoeken?

„Rijssen heeft van alles te bieden: een mooi centrum met verschillende winkels, maar ook prachtige natuur rondom de stad. De Twentse plaats staat bekend om het parkgebouw, de havezate, het brandweermuseum en de fiets- en wandelpaden in de bossen. En even verderop ligt de Holterberg.”

