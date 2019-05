Campagne waarzitwatin geeft productinformatie

Een campagne en de website waarzitwatin.nl van de overheid moet consumenten bewuster maken van de producten die ze in en om het huis gebruiken. De site geeft antwoord op vragen als zit er asbest in tampons, is lippenbalsem gevaarlijk en krijg je kanker van deodorant?

Het gaat onder meer om persoonlijke verzorgingsproducten, speelgoed, kleding en doe-het-zelf producten. De initiatiefnemers willen op basis van wetenschappelijke inzichten geruchten over producten uit de wereld helpen en zin van onzin onderscheiden.

’‘Ik vind het belangrijk dat mensen snel en simpel toegang krijgen tot betrouwbare en actuele informatie over chemische stoffen in producten die zij regelmatig gebruiken’‘, aldus minister Bruno Bruins. ’’Ze moeten daar ook goed advies over krijgen. Want pas als je weet wat waar in zit, kun je bewust de juiste keuze maken om een product wel of niet te gebruiken.”

Op waarzitwatin is informatie te vinden over zo’n vijftig alledaagse producten en ruim honderd chemische stoffen. Ook staan er tientallen tips, adviezen en mogelijke alternatieven beschreven.

De website en de campagne Wat je er ook mee doet, het is goed om te weten wat er in zit, zijn maandag gelanceerd. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderzoeksinstituut RIVM en expertisecentrum VeiligheidNL.