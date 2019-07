Campagne voor recycling elektrisch afval

Gemeenten, producenten en retailers beginnen een mediacampagne om Nederlanders over te halen hun afgedankte elektronische en elektrische apparaten vaker in te leveren. Op 14 oktober starten zij de campagne Iedereen recyclet via verschillende kanalen tijdens de Nationale Recycle Week. „Mensen kunnen het afval al op veel plekken kwijt, maar deze campagne richt zich vooral op het bewustzijn bij burgers”, zegt een woordvoerder.

Nederlandse huishoudens kopen steeds meer nieuwe apparaten. Apparaten tegenwoordig sneller vervangen, terwijl de oude spullen niet worden ingeleverd voor hergebruik. De afvalberg wordt zo steeds groter, stellen de initiatiefnemers die zich hebben verenigd onder de noemer Heel Holland Recyclet. Het afval is volgens hen vaak „onzichtbaar”, omdat het bij mensen verstopt ligt in lades, kasten en dozen. Daarnaast worden oude elektronische apparaten geregeld aan de straat gezet of in een vuilcontainer gestopt, wat niet bijdraagt aan het recycleproces.