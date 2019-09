Campagne voor hulp in ov bij dementie

Iedereen zou eigenlijk een beetje zijn best moeten doen om mensen met (beginnende) dementie bij te staan in het openbaar vervoer. Chipkaarten, toegangspoortjes, veranderingen en drukte, het maakt het er zeker voor deze groep allemaal niet gemakkelijker op, terwijl het juist voor de getroffenen zo goed en plezierig kan zijn om op stap te blijven gaan. Daarom begint maandag een campagne voor het herkennen van dementie en hoe personeel en medereizigers het beste kunnen helpen, aldus de initiatiefnemers.

Gezondheidsminister Hugo de Jonge en topmensen van NS, Connexxion en Alzheimer Nederland trappen de actie af op station Utrecht Centraal. GOED omgaan met dementie in het openbaar vervoer, heet het gezamenlijke initiatief van de organisatie Samen dementievriendelijk en de vervoerders.

Voor alle ov-medewerkers ontwikkelde Samen dementievriendelijk de online training In het openbaar vervoer, samen met NS en Connexxion. Medewerkers leren in 15 minuten op een goede manier de helpende hand te bieden. Tijdens de campagne zien reizigers op de infoschermen in de treinen en elektrische bussen een campagnefilmpje, dat hen ervan bewust moet maken dat zij mogelijk hulp kunnen bieden. Zij kunnen de gratis online training GOED omgaan met dementie volgen.