Campagne voor een snel besluit over statiegeld op blikjes

Met een nieuwe campagne hoopt de Statiegeldalliantie dat de Nederlandse politiek snel een besluit neemt over statiegeld op blikjes. Met de slogan Yes We Can! (can is het Engelse woord voor blikje) steunen 151 gemeenten, bedrijven en organisaties in Nederland en Belgiƫ vanaf dinsdag die oproep.

Er is een campagnelogo ontworpen: een afbeelding van een blikje met een opgestoken duim. De achtergrond daarvan is aangepast en uniek voor elke gemeente, organisatie of bedrijf, meldt de Statiegeldalliantie. Die kunnen het gebruiken op hun eigen communicatiekanalen, of als affiches in gebouwen en op straat.

Volgens het verbond wil een overgrote meerderheid van de bevolking dat er statiegeld op blikjes komt, om te voorkomen dat die in de natuur of op straat belanden. Naar verwachting beslist de politiek daar volgend jaar over. Dat duurt de alliantie te lang, omdat nu al zou blijken dat het aantal blikjes dat eindigt als zwerfafval sterk stijgt: in de afgelopen drie jaar met 19 procent, meldt het verbond op basis van tellingen van Rijkswaterstaat.