Campagne voor bescherming „digitale leven”

Omdat internetcriminelen steeds slimmer worden, is het voor consumenten steeds lastiger te herkennen als ze een nepbericht ontvangen. Dit kan ertoe leiden dat persoonlijke gegevens worden misbruikt, of dat geld afhandig wordt gemaakt. Om dit soort praktijken tegen te gaan, is zaterdag de publiekscampagne ‘Eerst checken, dan klikken’ gelanceerd, zo maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend.

In de campagne worden mensen opgeroepen zich beter te beschermen tegen phishing en andere vormen van internetcriminaliteit. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moeten we af van het taboe op slachtofferschap bij phishing. "Het kan iedereen gebeuren, het is niets om je voor te schamen", aldus de bewindsman. "Iedereen heeft er last van, dus we moeten iets doen. Allemaal. Wees daarom voorzichtig wanneer u op een link, bijlage of betaalverzoek klikt. Voordat u het weet, geeft u internetcriminelen toegang tot uw digitale leven."

Ruim twintig partijen, waaronder gemeenten, brancheorganisaties en bedrijven, hebben daarnaast het convenant ‘Preventie cybercriminaliteit’ ondertekend. Dit betekent dat ze mensen gaan stimuleren om bijvoorbeeld een virusscanner te gebruiken, sterke wachtwoorden te bedenken en software-updates direct uit te voeren.