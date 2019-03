Campagne tegen verspilling van voedsel

Verspilling van voedsel moet in 2030 met de helft zijn teruggebracht. Dat is de inzet van de campagne Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ die de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling maandag begint. Nu wordt in Nederland nog een kwart van alle voedingswaren weggegooid.

Vooral jonge gezinnen verspillen nog veel etenswaren, maar deze zijn volgens onderzoek van het Voedingscentrum wel heel gemotiveerd om daar iets aan te doen: ruim driekwart is vast van plan om zuiniger met voedsel om te gaan.

Bij het boodschappen doen, het bereiden van eten en het bewaren van restjes valt nog veel winst te behalen, geeft het Voedingscentrum aan. Nu koopt nog bijna 90 procent van de ouders meer dan ze nodig hebben. Vier op de tien ouders weten in de winkel niet wat ze nog aan voorraad in de keukenkastjes hebben liggen. Het opstellen van een boodschappenlijstje kan helpen om niet te veel in huis te halen.

Ook koken zes op de tien ouders meer dan het gezin kan eten. Ouders koken vaak op gevoel en nemen niet de tijd porties goed af te wegen. Vooral mensen met jonge kinderen, van een tot vier jaar, gaan nogal nonchalant met de porties om.

Mensen zouden ook wat soepeler kunnen omgaan met houdbaarheidsdata. Ruim acht op de tien ouders willen etenswaren langer gebruiken als ze erop kunnen vertrouwen dat ze nog goed zijn.

In de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling werken overheid, bedrijven, wetenschappers en organisaties met elkaar samen.