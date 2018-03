Campagne tegen online-gevaren

Twee derde van de Nederlanders denkt dat de kans toeneemt dat zij de komende jaren zelf met internetcriminaliteit te maken krijgen. Toch neemt niet iedereen de juiste voorzorgsmaatregelen, blijkt bij het begin van een nieuwe campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die geeft Nederlanders tips om zich beter tegen online-bedreigingen te wapenen.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie komt naar voren dat de helft van de Nederlanders software-updates weleens uitstelt. Verder gebruiken vier op de tien geregeld gratis openbare wifi-netwerken en hebben ze hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites, bijvoorbeeld voor e-mail, bankrekening en webwinkels. Een vijfde van de ondervraagden past een wachtwoord zelfs bij meer dan tien accounts toe.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt: „Het is voor iedereen logisch de buitendeur op slot te draaien, maar dat geldt niet voor onze digitale deuren.” De campagne, die er ook op is gericht foute links te leren herkennen, is te zien op sociale media als Facebook, Twitter en Snapchat. Ook is er een radiospot.

Het representatieve onderzoek onder ruim duizend Nederlanders werd uitgevoerd door PanelWizard.