Campagne tegen misbruik vastgoed door criminelen

Er komt een campagne tegen het misbruik van vastgoed voor criminele doeleinden. Deze moet het bewustzijn bij pandeigenaren en verhuurbemiddelaars over malafide huurders vergroten. In de campagne slaan Meld Misdaad Anoniem en meerdere verenigingen in de makelaarsbranche, waaronder de NVM en VBO, de handen ineen.

Uit onderzoek blijkt dat particuliere huurwoningen en opslagruimtes door criminelen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van drugs, opslag van wapens of als onderduikadres.

„Verhuurbemiddelaars spelen een belangrijke rol door eventuele malafide huurders met bijvoorbeeld diepgaande screenings vroegtijdig te herkennen”, aldus Hans van der Ploeg, directeur van VBO. „Daarom maken we onze leden bewust van de risico’s en informeren we ze over de meldmogelijkheden. Door de drempels voor malafide huurders te verhogen en misstanden te melden, kan erger worden voorkomen.”

De campagne wordt ondersteund door onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de RIEC-regio Rotterdam (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en de gemeenten Amsterdam en Breda. In de loop van de campagne volgen meer deelnemers, aldus de initiatiefnemers.