Campagne SIRE: doe aardig tegen elkaar

Nederlanders moeten wat aardiger voor elkaar worden. Daarom begint SIRE (Stichting Ideële Reclame) maandag de campagne #DOESLIEF om mensen ertoe te bewegen beter met elkaar om te gaan.

„Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar”, zegt campagneleider Edwin Beijer. Het gaat vooral om vervelend gedrag in het verkeer, op sociale media en het openbaar vervoer.

De campagne is op de meest uiteenlopende media te zien. Donderdag zal SIRE tijdens een DOESLIEF-dag reageren op onaardig gedrag op de sociale media. De stichting roept Nederlanders op om op onaardig gedrag te reageren met de hashtag #DOESLIEF.