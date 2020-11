Campagne over waarde van ouderen gestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een campagne gestart om de waarde van ouderen te benadrukken. Over tien jaar zijn er 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder in Nederland en volgens het ministerie zijn hun inzet en ervaring hard nodig.

De campagne werd gestart tijdens het online evenement „een nieuwe generatie ouderen langer thuis”. Het ministerie heeft onder meer een website gelanceerd die ouderen moet inspireren en helpen. Zo staan er video’s op met verhalen van ouderen en kunnen mensen tips vinden over bijvoorbeeld thuis blijven wonen.

„Ouder worden komt niet alleen met gebreken. Ouderen staan nog midden in de samenleving”, aldus minister Hugo de Jonge van VWS. „Ze passen op hun kleinkinderen, zetten zich in bij verenigingen, zijn mantelzorgers en willen hun ervaringen meegeven aan de volgende generatie. Kortom: ouderen doen ertoe. Door dit te herkennen, erkennen en omarmen, werken we aan een samenleving waarin de waarde van ouderen niet verloren gaat.”

Een van de thema’s waarvan eerder werd gezegd dat het besproken zou worden, is levensbeëindiging bij ouderen die niet ernstig ziek zijn. Op de nieuwe website is daar echter weinig informatie over te vinden. Eerder werd bekend dat uit onderzoeken naar voren kwam dat ongeveer 10.000 mensen een langdurige en actieve wens tot levensbeëindiging hebben, veelal ouderen. De Jonge noemde dat eerder ernstig en zei dat er aandacht voor zou komen in de campagne.