„Campagne over hunebedden dus niet voor niets”

De bewustwordingscampagne over hunebedden, die Het Drentse Landschap vorig jaar is gestart, blijkt dus hard nodig. Dat stelt de organisatie, nadat donderdag ineens één deksteen van een van de grootste hunebedden van zijn plek was ‘gegleden’. „Die campagne zijn we niet voor niets gestart. Een hunebed is geen klimtoestel”, meldt Het Drentse Landschap op zijn site.

Groot was donderdag de verrassing toen van hunebed D14 een van de zes dekstenen ernaast lag. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de loodzware steen er zomaar vanaf is gegleden. Het is nog een raadsel hoe het heeft kunnen gebeuren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op de hoogte gebracht. Met experts wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak is. Ook zullen die deskundigen adviseren over de restauratie.

De campagne moet mensen laten nadenken over hoe we omgaan met onze erfgoederen. „Hunebedden zijn Nederlands oudste (graf)monumenten. In onze ogen verdient zo’n monument respect.”

Hunebed D14 ligt ten zuiden van Eext en is een van de grootste hunebedden van Nederland met een lengte van 18 meter.