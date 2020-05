Campagne over gezonde hersenen trapt af, met app en training

De Hersenstichting lanceert maandag 18 mei de campagne ‘Alles draait om gezonde hersenen’. De campagne zelf draait om drie thema’s: beweging, slaap en mentale uitdaging. Verder zijn er tips en zijn er tools, zoals de Ommetje app en de onlinetraining HersenCoach.

De campagne moet mensen helpen hun hersenen gezond te houden en zo het risico op hersenaandoeningen te verkleinen. Gezonde voeding, voldoende slaap en regelmatig bewegen zijn heel belangrijk. Met het uitproberen van nieuwe dingen, en je hersenen uit te dagen hou je ze gezond en fit, is de gedachte.

Neurobioloog en woordvoerder bij de Hersenstichting Koko Beers: „Doe bijvoorbeeld een ingewikkelde hersenkraker, leer een nieuwe taal of luister een podcast waar je iets van leert. Door die mentale uitdaging vertraag je, op latere leeftijd, de eerste symptomen van geheugenverlies door ouderdom of een hersenaandoening.”

In de campagne - die de komende weken op radio, tv en online wordt uitgezonden - zijn gewone Nederlanders te zien en te horen die bijvoorbeeld een ommetje lopen, een puzzel maken en bewust bezig zijn met hun nachtrust. Beers: „Doordat we in de campagne gezonde veranderingen koppelen aan dagelijkse activiteiten, houdt men het makkelijker en voor een langere periode vol.” Belangstellenden krijgen op de site van de Hersenstichting praktische tips en tools, zoals de wandelapp Ommetje en de onlinetraining Hersencoach, die samen met hersenexperts zijn ontwikkeld.