Campagne om gezond én betaalbaar te eten in de maand oktober

Met de winter voor de boeg is het extra belangrijk dat iedereen aan zijn weerstand werkt en zorgt voor een gezond gewicht. Gezond en tegelijkertijd betaalbaal eten is voor veel mensen echter een behoorlijke uitdaging. Dat vindt het Diabetes Fonds dat in de maand oktober met de campagne Appeltje-eitje wil laten zien dat gezond eten niet duur en ingewikkeld is.

Deelnemers krijgen de hele maand recepten, tips en kookvideo’s en ook is er een receptenboek, waarvan een deel van de opbrengst naar diabetesonderzoek gaat. De bedoeling is dat iedereen elke dag een gezonde en betaalbare avondmaaltijd op tafel kan zetten.

Volgens directeur Etelka Ubbens van het Diabetes Fonds blijft aandacht voor een gezonde leefstijl onverminderd belangrijk in de strijd tegen diabetes type 2. De helft van de volwassenen in ons land weegt te veel en heeft daardoor een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type 2. Tegelijk ziet het fonds dat het steeds moeilijker wordt om betaalbaar gezond te eten, omdat gezond eten meer in prijs is gestegen dan ongezond eten. Verder zijn veel aanbiedingen niet genoeg gericht op de gezonde keuze. Volgens het Diabetes fonds past maar één van de vijf supermarktaanbiedingen binnen die schijf van vijf.

Diabetes Fonds diëtist Kim Brouwers: „Bedenk je maar eens dat we volgens de schijf van vijf dagelijks 250 gram groenten en twee stuks fruit moeten binnenkrijgen, maar de prijs hiervan de afgelopen jaren alleen maar is gestegen. Dagelijks worden we ook nog eens verleid tot het kopen van suikerrijke dranken in reclamefolders. Dit maakt het heel lastig voor mensen om een gezonde keuze te maken.”