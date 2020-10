Campagne om elkaar te helpen tijdens corona van start gegaan

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben dinsdag het startsein gegeven voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Rutte en De Jonge spraken dinsdag in Den Bosch met tien Brabanders, die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt. Een van hen is Geertje van den Bosch, zorgcoördinator en verpleegkundige in verzorgingshuis Sint Jozefoord in Nuland. Zij maakte van dichtbij mee hoe twintig mensen in het verzorgingshuis overleden aan corona. Het moeilijkste daarbij was, zei Van den Bosch tijdens een uitzending van Tijd voor Max op NPO1, dat de instelling op slot moest en familie niet binnengelaten mocht worden. „Omdat wij werken met veelal demente mensen, begrepen zij dat niet.”

Ondanks de schrijnende gevallen, waren er ook veel positieve dingen die Van den Bosch meemaakte. „We hebben veel steun aan elkaar gehad. Toen collega's van een andere afdeling een spandoek hadden opgehangen met de tekst: Wij zijn trots op jullie, toppers, kreeg ik echt kippenvel. Echt een gevoel van verbondenheid.”

Hans Stil lag zeven dagen in kunstmatig coma in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Thuis had hij last gekregen van klachten: een snelle ademhaling, verhoging en hij was doodmoe. Voordat Stil in coma ging, moest hij afscheid nemen van familie, vertelde hij dinsdag aangedaan. Later, genezen, heeft hij zijn herinneringen opgeschreven, pas erna kon hij weer rustig slapen.

Rutte noemde de verhalen van de mensen „heel divers”. Zo was hij onder de indruk van een boekje dat iemand had gemaakt om kinderen uit te leggen hoe om te gaan met de beperkingen door het virus. En van de creativiteit van mensen in Den Bosch om op een veilige manier toch dingen te organiseren in de stad.

De premier wilde aanvankelijk een nationale dag van bezinning organiseren om stil te staan bij de invloed die het virus op de samenleving heeft gehad. Nu blijkt dat de epidemie nog niet voorbij is, wil het kabinet ook aandacht voor problemen die in de tweede golf alleen maar groter worden, zoals eenzaamheid en werkloosheid.

Het kabinet wil dat acties op lokaal niveau van de grond komen. Op de website www.aandachtvoorelkaar.nl worden de komende maanden initiatieven verzameld.