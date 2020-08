Campagne moet studenten doordringen van coronagevaar

In Rotterdam begint dinsdag een campagne om studenten te wijzen op de coronamaatregelen en het belang van een test bij klachten die duiden op de ziekte. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is bij de aftrap aanwezig. Er zijn steeds meer besmettingen onder studenten in Rotterdam.

Aboutaleb heeft recent ook al een brief gestuurd aan alle studenten van de hogescholen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarin hij met klem vraagt om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook GGD Rotterdam-Rijnmond is bezorgd.

Zo’n vijftig studenten gaan de komende weken de stad in en universiteit, hogescholen en horeca langs om studenten te wijzen op de regels en het belang van testen bij verschijnselen.”Niet lullen, maar testen!” is het credo, meldt de gemeente.

De campagne wordt omstreeks het middaguur op het grote plein voor het Centraal Station ingeluid. Er worden onder meer folders uitgedeeld met hengels, om op ludieke wijze anderhalve meter afstand te houden.

De campagne zal ook online worden gevoerd en is bedacht en wordt uitgevoerd door studenten zelf.