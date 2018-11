Campagne gestart voor meer mensen in de zorg

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft donderdag het startsein gegeven voor een landelijke campagne om meer mensen voor de zorgsector te werven. Als er nu niets gebeurt, is er volgens hem in 2022 een tekort van 125.000 zorgmedewerkers.

„De opdracht waar we met elkaar voor staan is groot. Dit kabinet zet alles op alles om het tekort terug te dringen”, aldus de Jonge. Volgens de minister biedt de zorgsector voor net afgestudeerden, iemand die een carrièrestap wil maken, of als herintreder weer aan het werk wil, veel mogelijkheden. De openstaande vacatures in de sector lopen uiteen van verzorgenden en verpleegkundigen tot activiteitenbegeleiders, laboranten, chauffeurs en ICT’ers.

„Met deze campagne laten we zien hoe mooi en divers het werk in de zorg is. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat het werk aantrekkelijker wordt, zodat mensen ook in de toekomst in de zorg willen blijven werken”, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

De campagne ‘Ik Zorg’ is te zien in televisiespots en bioscoopreclame en op billboards. Ook wordt er regionale voorlichting gegeven aan middelbare scholieren door zorgmedewerkers die vanuit de praktijk kunnen vertellen.