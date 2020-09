Camil A. (59) bereid tot verklaring over growshopmoorden

Een van de drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in een growshop in Enschede lijkt bereid om een verklaring af te leggen in het meerdaagse proces in de rechtbank in Almelo. Camil A. (59) zei dinsdag op de eerste zittingsdag dat zijn zoons Dejan A. (33) en Denis (32) onschuldig zijn. De beide broers blijven zich beroepen op hun zwijgrecht.

De rechter citeerde uit een afgeluisterd telefoongesprek tussen Camil A. en zijn vrouw. In dat gesprek zei Camil tegen zijn vrouw dat de kinderen niets met de moorden op 13 november 2018 te maken hebben en kondigde hij aan dat hij daarover zal verklaren in de rechtbank. Op vragen hierover van de rechtbank, doorbrak hij toch zijn stilzwijgen op de eerste zittingsdag. „Wat ik met mijn vrouw heb besproken, dat klopt. Mijn kinderen zijn onschuldig in deze zaak. Ik zal op een gegeven moment vertellen hoe het zit, maar nu beroep ik me op mijn zwijgrecht”, zei Camil A. Wel voegde hij eraan toe dat ook hijzelf niet betrokken was bij de moorden.

Volgens de rechters is de tijd nu rijp voor de verdachten om uitgebreid te verklaren over de viervoudige moord, maar A. vindt van niet. Hij heeft in het verleden eerder aangekondigd dat hij in maart met een verklaring zou komen, maar de rechtbank vermoedt dat hij dit niet deed omdat hij boos was nadat er stukken uit het dossier waren gelekt in de pers, met als gevolg dat zijn vrouw werd bedreigd.

De rechtbank heeft vijf zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak. Woensdag krijgen nabestaanden het woord, vrijdag komt de officier van justitie met de strafeisen.