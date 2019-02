Camera voor opsporing buitenaards leven

Nederlandse wetenschappers hebben een speciale camera ontwikkeld waarmee ze op grote afstand het bestaan van levende planten kunnen aantonen. De techniek moet in de toekomst buitenaards leven kunnen opsporen, meldt de Universiteit Leiden.

Het gaat om een camera met speciale lenzen en ontvangers die de draaiing kan meten in licht dat door planten gereflecteerd wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat moleculen waaruit leven is opgebouwd, het invallend licht gedraaid weerkaatsen. „Dit zogeheten circulair gepolariseerde licht verplaatst zich als een soort kurkentrekker en kan met de juiste apparatuur van grote afstand worden waargenomen”, aldus de universiteit.

De onderzoekers werken nu aan een versie van de zogeheten TreePol die geschikt is voor het internationale ruimtestation ISS of voor een maanlander.

De afgelopen 20 jaar zijn bijna 4000 exoplaneten ontdekt, planeten die draaien om andere sterren dan onze zon. Astrobiologen kijken nu vaak of er water, zuurstof en koolstof aanwezig is. Maar die methode is volgens de Leidse wetenschappers minder nauwkeurig voor de opsporing van leven. „Als TreePol in de toekomst een buitenaards signaal opvangt, dan duidt dat zeer waarschijnlijk op leven.”